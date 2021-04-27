القبض على متهمين بجريمة القتل العمد في ميسان

2021/04/27 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء متهمين بجريمة قتل أحد المواطنين في قضاء قلعة صالح بمدينة العمارة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية القت القبض على ثلاثة أشقاء متهمين بجريمة قتل أحد المواطنين في قضاء قلعة صالح بمدينة العمارة".وأوضحت مديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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