الحداد: نتائج التحقيقات بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب ستعلن بكل شفافية وحيادية

2021/04/27 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد حادثة مستشفى إبن الخطيب بأنها “صدمة كبيرة وتسببت بفاجعة أليمة”، مشيراً إلى أن الإجراءات والقرارات المشتركة بين رئاستي البرلمان والوزراء كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذه “الكارثة الإنسانية”.… Readmore

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