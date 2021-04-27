توضيح من الصحة: هل دخلت سلالة

2021/04/27 | 11:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن السفر إلى دول موبوءة ممكن أن تجلب سلالات أكثر خطورة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت وزارة الصحة، تسجيل العراق أي إصابة بسلالة كورونا "الهندية" حتى اللحظة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "لم نسجل أي إصابة بهذه السلالة لحد هذه اللحظة لكن كل شيء وارد ومن المعروف أن الفيروس بين فترة وأخرى يغير من صيغته أو خارطته الجينية، ويتحور، وممكن أن تظهر سلالات أكثر شدة بالأعراض".

وأضافت أنه "بالتأكيد السفر إلى دول موبوءة ممكن أن تجلب سلالات أكثر خطورة من سابقتها، وبالتالي الالتزام بالوقاية وأخذ اللقاح سيمنع دخول سلالات جديدة أخرى أو تفشيها".

وكان أحد الأطباء في مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار، كتب في منشور على "فيسبوك"، أن "السلالة الهندية المعروفة بضراوتها والتي كثر الحديث عنها مؤخرًا قد تكون وصلت العراق"، مضيفًا "استقبلنا اليوم مريضًا مشخّصًا بكوڤيد 19 بعد 5 أيام من قدومه من الهند نسبة الأوكسجين لديه (33٪) مع سرعة التدهور (ساعات) لحالتة الصحية فيُرجى الالتزام وقّاكم الله".

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