لا تهزجي.. ولا تفرحي بسرعة.. يا صديقتي سارة... - غسان صابور

2021/04/27 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور لا تهزجي..



ولا تفرحي بسرعة..



يا صديقتي ســارة...صديقتي سارة السورية السريانية الأرمنية..



والتي تعيش بفرنسا..



من أيام الحرب ضد ســوريا...



ابتهجت..



وفرحت..



لأنه أخيرا اعترف الرئيس الأمريكي Jo BIDEN بمقابلة تلفزيونية..



بهمهمة تصريحية خافتة..



بوجود المجزرة العثمانية ـ التركية من بدايات القرن الماضي 1915 ـ 1923 (كما سماها)..



بانتظار الموافقة عليها من مجلس الشيوخ الأمريكي...رجاء...



رجاء لا تتسر ......





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