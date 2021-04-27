المستشار المالي لرئيس الوزراء: إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار

2021/04/27 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار، مشيراً إلى تخصيص 9 ترليونات دينار في موازنة 2021 ضمن “خدمات الديون”.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله … Readmore

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