ارتفاع اسعار النفط العالمية بالرغم من ازدياد مخاطر انتشار كورونا في الهند

2021/04/27 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، مع توقع أوبك+ انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام، حتى مع تفشي فيروس Covid-19 في الهند ودول أخرى مما أثر على توقعات الطلب على المدى القريب.ورفعت لجنة فنية أوبك+ توقعاتها لنمو الطلب في عام 2021، لكنها … Readmore

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