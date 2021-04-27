برلماني: داعش فقد القدرة على شن ’’غزوات رمضان’’ واغتيال مختار قرية بديالى محاولة لإثبات الوجود

2021/04/27 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، أن عناصر داعش لا يمكنهم شن هجمات كبيرة والسيطرة على بعض الأراضي، وذلك بعد اغتيال مختار إحدى القرى في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اغتيال مختار قرية القاية في ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) مساء يوم أمس، هو محاولة داعشية لبث الفوضى والإرباك في مناطق عانت من أجندته لسنوات، وهي رسائل بأنه موجود في المشهد العام من خلال خلاياه الاجرامية التي تستهدف البسطاء".

وأضاف، أن "الخروقات الأمنية في ديالى لا يمكن تسميتها غزوات رمضانية وفق أيدلوجية داعش، لأن الأخير غير قادر على شن هجمات كبيرة ويسيطر على أراض، لكنها تدلل على وجود خلايا تتحرك في بعض المناطق وهي تحاول من خلال استغلال بعض الثغرات، خلط الأوراق وإدامة نزيف الأبرياء".

وأشار إلى أن "الفراغات تبقى أهم التحديات الأمنية"، موضحاً أن "عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة مسكها من قبل أبنائها، ضرورة أمنية ستعالج 50% من الخروقات، لأنها ستمنع تحويل مناطقهم إلى ملاذات آمنة للعصابات الإجرامية، وتضيّق الخناق عليهم أكثر".

ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني، بمقتل مختار قرية القاية شمال شرق بعقوبة، متأثراً بهجوم شنه مسلحون من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مختار قرية القاية في أطراف قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ديالى قتل بعد إصابته بجروح إثر هجوم من قبل عناصر داعش".

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