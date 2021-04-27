بالأسماء.. آخر تحديث لقائمة الأحزاب المجازة للعمل في العراق وتبلغ 265 حزباً

2021/04/27 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم) قائمة بالأحزاب المجازة للعمل في العراق، منذ تأسيس لغاية الـ 25 من نيسان الجاري.

وتمثل القائمة، اسماء الاحزاب المجازة وأرقام الاجازات الممنوحة لها، ومنذ التأسيس ولغاية (25 نيسان2021).

ت - اسم الحــــــزب - رقم الاجازة الملاحظات:

1 حركة إرادة 1

2 حزب الغد العراقي 2

3 كتلة دعم الدولة 3

4 حزب الفضيلة الاسلامي 4

5 حركة بابليون 5

6 تجمع العراق الجديد 6

7 منظمة بدر 7

8 حزب الدعوة الاسلامية 8

9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9

10 حزب الايزيدي الديمقراطي 10

11 حزب العدالة التركماني العراقي 11

12 وحدة ابناء العراق 12

13 الانتفاضه الشعبانية المباركة / نداء العراق 13

14 للعراق متحدون 14

15 حركة تجمع السريان 15

16 حزب الوفاء 16

17 الجماهير الوطنية 17

18 التجمع المدني للاصلاح /عمل 18

19 حزب التطور العراقي 19

20 حركة الصدق والعطاء 20

21 كتلة الاحرار 21

22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22

23 الحركة الاسلامية في العراق 23

24 الحزب الاسلامي العراقي 24

25 حزب الداعي 25

26 الحزب الشيوعي العراقي 26

27 تجمع وطن المدني العراقي 27

28 الجبهة العراقية للحوارالوطني 28

29 الحزب الوطني الاشوري 29

30 تجمع تنمية 30

31 المشروع العربي في العراق 31

32 حركة العمل والوفاء 32

33 العراق هويتنا 33

34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34

35 كتلة مستقلون 35

36 حزب التنمية التركماني 36

37 حزب الاصلاح التركماني 37

38 حركة عصائب اهل الحق 38

39 امل العراقية المستقلة 39

40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40

41 حزب الحق الوطني 41

42 حزب المسار المدني 42

43 تجمع القلعة 43

44 حزب سور العراق 44

45 حركة 15 شعبان الاسلامية 45

46 تجمع الأمل 46

47 حركة حقوق 47

48 تيار العدالة والنهوض 48

49 احرار الفرات 49

50 اتحاد بيث نهرين الوطني 50

51 تجمع ثوار الانتفاضة 51

52 حزب المجد العراقي 52

53 مشروع الإرادة الشعبية 53

54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54

55 المؤتمر الوطني العراقي 55

56 حزب النداء الوطني 56

57 حزب الحق المدني التركماني 57

58 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58

59 حزب القرار التركماني 59

60 الحزب المدني 60

61 كتلة عراق النهضة والسلام 61

62 الجبهة التركمانية العراقية 62

63 حزب توركمن ايلي 63

64 الجبهة الفيلية 64

65 حزب الوفد العراقي 65

66 الحركة القومية التركمانية 66

67 تجمع السلام الديمقراطي 67

68 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68

69 حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني 69

70 تنظيم الداخل 70

71 تجمع الكفاءات والجماهير 71

72 حركة العراق الوطنية 72

73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73

74 حزب التقدم الايزيدي 74

75 كتلة الوفاء والتغيير 75

76 تجمع المستقبل الوطني 76

77 كتلة منتصرون 77

78 حزب ثار الله الإسلامي 78

79 تجمع نهضة جيل 79

80 تجمع التعاون 80

81 ابناء النهرين 81

82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82

83 حزب الله العراق 83

84 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84

85 حزب الطليعة الاسلامي 85

86 تيار الشهيد الأول 86

87 حزب الوطن 87

88 حزب الدولة العادلة 88

89 الحركة الديمقراطية الآشورية(زوعا) 89

90 تيار الإصلاح الوطني 90

91 اتحاد القوى الوطنية 91

92 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92

93 حركة انتفاضيون /مجلس الامناء 93

94 حزب الحل 94

95 تنوع 95

96 تجمع العدالة والوحدة 96

97 كتلة درع العراق 97

98 التيار الوطني العشائري في العراق 98

99 حزب الوفاء الوطني العراقي 99

100 تيار الحكمة الوطني 100

101 حزب الاصالة العربية 101

102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102

103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103

104 حزب التصحيح الوطني (تصحيح) 104

105 تجمع الايادي المخلصة 105

106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106

107 حزب كادحي كوردستان 107

108 حزب الانتماء الوطني 108

109 حزب الامانة 109

110 حزب الفدرالية الوطنية 110

111 حزب تقدم 111

112 حركة الشباب للتغير 112

113 حركة العدل والاحسان 113

114 الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم 114

115 حزب الشعب للإصلاح 115

116 حركة الصادقون 116

117 تيار السلم الوطني 117

118 المجلس القومي الكلداني 118

119 تجمع البناء والاصلاح 119

120 تيار الوسط 120

121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121

122 كلنا العراق 122

123 اتحاد صلاح الدين 123

124 الخيار العربي 124

125 حركة البشائر الشبابية 125

126 حركة الوفاء العراقية 126

127 حزب الحوار والتغيير 127

128 حركة الاغلبية الوطنيه 128

129 تجمع الشبك الديمقراطي 129

130 حركة الجهاد والبناء 130

131 تجمع اخيار العراق 131

132 كتلة الاستقرار 132

133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133

134 حزب العروبيون 134

135 كوران ( التغيير) 135

136 حزب الثبات العراقي 136

137 حزب الحوار الفيلي 137

138 تيار الابرار الوطني 138

139 حركة حريه مجتمع كردستان 139

140 حركة العراق الاسلامية 140

141 حركة النور-الانتفاضه والتغيير 141

142 وطني اولاً 142

143 تيار ولائيون الاسلامي 143

144 الحركة المدنية الوطنية 144

145 حزب تجمع رجال العراق 145

146 حزب الترقي والاصلاح 146

147 حزب الارادة التركمانية 147

148 تجمع الاتحاد الفيلي 148

149 حزب العراق للاصلاح 149

150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150

151 تجمع امناء بلدنا 151

152 تيار احرار الشبك 152

153 الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق 153

154 الحزب الشيوعي الكردستاني_العراق 154

155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155

156 تجمع صوت الجماهير 156

157 كتلة معا للقانون 157

158 كتلة باب العرب 158

159 حزب البصمة الوطنية 159

160 تجمع عراق المستقبل 160

161 حزب الهيبة الوطنية 161

162 كفاءات مدنية 162

163 امة انصار الحق 163

164 حركة كفى 164

165 كتلة النصر والاصلاح 165

166 حركة عطاء 166

167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 تم حل الحزب

168 جماعة العدل الكوردستانية/العراق 168

169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169

170 الاستقامة الوطني 170

171 تجمع العزة الوطني 171

172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172

173 حزب الحرية الوطنيه 173

174 المبادرة الوطنية (موطني) 174

175 الكتلة العراقية الحرة 175

176 الراية العربية 177

177 تجمع عراقيون للتغيير 178

178 المشروع الوطني العراقي 179

179 تجمع النهضة والبناء 181

180 جبهة الوحدة الوطنية 182

181 حزب التقدم المدني الحر 183

182 حزب الحريه والتقدم 184

183 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187

184 بيارق الخير 189

185 التجمع الوطني التقدمي 190

186 حزب امل الرافدين 191

187 حزب اليقين الوطني 192

188 حراك الجيل الجديد 193

189 تجمع برلمان الشعب 194

190 معاهدون 195

191 عراق الارض 196

192 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197

193 التيار الثقافي الوطني 198

194 تجمع الوحدة العراقية 199

195 تيار عراق التغيير الوطني 201

196 جبهة الصالحون 202

197 حزب المهنيين للاعمار 203

198 تجمع صفاء العراق 204

199 دعاة العراق لدعم الدولة 205

200 تجمع القبة البيضاء 206

201 حزب الارتقاء 207

202 حركة أنصار الولاية 208

203 حزب الثقة 209

204 تجمع تربويون 210

205 حزب اهالي الشرقاط 211

206 حزب العمل التقدمي الديمقراطي 212

207 تجمع كوادر حزب الله القدامى 213

208 تجمع الصحوة الوطني 214

209 حركة الفكر الاصيل الاسلامية 215

210 تيار الاعيان 216

211 حزب الامة العراقية 217

212 حركة العدل والاصلاح العراقي 218

213 حزب الايثار العراق 219

214 حركة واعدون 220

215 تيار التحدي 221

216 حركة الوفاء التركمانية 222

217 حركة همم 223

218 تجمع العزم 224

219 حزب ناشطون 225

220 تجمع السند الوطني 226

221 التصدي 227

222 تيار وطنيون 228

223 حركة عهدُ الله 229

224 حركة 25اكتوبر 230

225 حركة إنجاز 231

226 تحالف الاقتصاد العراقي/اقتصاديون 232

227 جبهة النضال الديمقراطي 233

228 تيار الفراتين 234

229 حركة بلادي الوطنية 235

230 المحافظون 236

231 حركة وعي الوطنية 237

232 حركة بداية 238

233 حزب الفجر الصادق 239

234 تيار المرحلة 240

235 الارتباط الوطني الديمقراطي 241

236 اشراقة كانون 242

237 قادمون 243

238 حزب الازدهار الوطني 244

239 واثقون 245 مشروطة

240 تجمع الفاو زاخو 246 مشروطة

241 حركة إمتداد 247 مشروطة

242 تجمع أقتدار وطن 248 مشروطة

243 حزب الوارثون الاسلامي 249 مشروطة

244 تجمع ابناء الوسط والجنوب 250 مشروطة

245 الوئام العراقي 251 مشروطة

246 الكتلة الصدرية 252

247 المنقذون 253 مشروطة

248 تيار بناة العراق 254 مشروطة

249 تيار المد العراقي 255 مشروطة

250 تيار الكلمة 256

251 تجمع تشرين الوطني 257

252 المنتج الوطني 258

253 حزب النخبة 259

254 حركة حسم للاصلاح 260

255 حزب العمال العراقي 261 مشروطة

256 حزب التعايش السلمي 262 مشروطة

257 حزب الميدان التركماني العراقي 263 مشروطة

258 تيار الحضارة 264 مشروطة

259 حركة نازل أخذ حقي الديمقراطية 265 مشروطة

260 التجمع الوطني لأهل العراق 266 مشروطة

261 الحزم الوطني 267 مشروطة

262 التيار الاجتماعي الديمقراطي 268

263 البيت الوطني 269 مشروطة

264 الحركة الاسلامية في كوردستان العراق 270

265 كتلة التضحية الوطنية 271 مشروطة

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