بالأسماء.. آخر تحديث لقائمة الأحزاب المجازة للعمل في العراق وتبلغ 265 حزباً

تنشر (بغداد اليوم) قائمة بالأحزاب المجازة للعمل في العراق، منذ تأسيس لغاية الـ 25 من نيسان الجاري.
وتمثل القائمة، اسماء الاحزاب المجازة وأرقام الاجازات الممنوحة لها، ومنذ التأسيس ولغاية (25 نيسان2021).
ت - اسم الحــــــزب - رقم الاجازة الملاحظات:
1 حركة إرادة 1
2 حزب الغد العراقي 2
3 كتلة دعم الدولة 3
4 حزب الفضيلة الاسلامي 4
5 حركة بابليون 5
6 تجمع العراق الجديد 6
7 منظمة بدر 7
8 حزب الدعوة الاسلامية 8
9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9
10 حزب الايزيدي الديمقراطي 10
11 حزب العدالة التركماني العراقي 11
12 وحدة ابناء العراق 12
13 الانتفاضه الشعبانية المباركة / نداء العراق 13
14 للعراق متحدون 14
15 حركة تجمع السريان 15
16 حزب الوفاء 16
17 الجماهير الوطنية 17
18 التجمع المدني للاصلاح /عمل 18
19 حزب التطور العراقي 19
20 حركة الصدق والعطاء 20
21 كتلة الاحرار 21
22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22
23 الحركة الاسلامية في العراق 23
24 الحزب الاسلامي العراقي 24
25 حزب الداعي 25
26 الحزب الشيوعي العراقي 26
27 تجمع وطن المدني العراقي 27
28 الجبهة العراقية للحوارالوطني 28
29 الحزب الوطني الاشوري 29
30 تجمع تنمية 30
31 المشروع العربي في العراق 31
32 حركة العمل والوفاء 32
33 العراق هويتنا 33
34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34
35 كتلة مستقلون 35
36 حزب التنمية التركماني 36
37 حزب الاصلاح التركماني 37
38 حركة عصائب اهل الحق 38
39 امل العراقية المستقلة 39
40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40
41 حزب الحق الوطني 41
42 حزب المسار المدني 42
43 تجمع القلعة 43
44 حزب سور العراق 44
45 حركة 15 شعبان الاسلامية 45
46 تجمع الأمل 46
47 حركة حقوق 47
48 تيار العدالة والنهوض 48
49 احرار الفرات 49
50 اتحاد بيث نهرين الوطني 50
51 تجمع ثوار الانتفاضة 51
52 حزب المجد العراقي 52
53 مشروع الإرادة الشعبية 53
54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54
55 المؤتمر الوطني العراقي 55
56 حزب النداء الوطني 56
57 حزب الحق المدني التركماني 57
58 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58
59 حزب القرار التركماني 59
60 الحزب المدني 60
61 كتلة عراق النهضة والسلام 61
62 الجبهة التركمانية العراقية 62
63 حزب توركمن ايلي 63
64 الجبهة الفيلية 64
65 حزب الوفد العراقي 65
66 الحركة القومية التركمانية 66
67 تجمع السلام الديمقراطي 67
68 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68
69 حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني 69
70 تنظيم الداخل 70
71 تجمع الكفاءات والجماهير 71
72 حركة العراق الوطنية 72
73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73
74 حزب التقدم الايزيدي 74
75 كتلة الوفاء والتغيير 75
76 تجمع المستقبل الوطني 76
77 كتلة منتصرون 77
78 حزب ثار الله الإسلامي 78
79 تجمع نهضة جيل 79
80 تجمع التعاون 80
81 ابناء النهرين 81
82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82
83 حزب الله العراق 83
84 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84
85 حزب الطليعة الاسلامي 85
86 تيار الشهيد الأول 86
87 حزب الوطن 87
88 حزب الدولة العادلة 88
89 الحركة الديمقراطية الآشورية(زوعا) 89
90 تيار الإصلاح الوطني 90
91 اتحاد القوى الوطنية 91
92 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92
93 حركة انتفاضيون /مجلس الامناء 93
94 حزب الحل 94
95 تنوع 95
96 تجمع العدالة والوحدة 96
97 كتلة درع العراق 97
98 التيار الوطني العشائري في العراق 98
99 حزب الوفاء الوطني العراقي 99
100 تيار الحكمة الوطني 100
101 حزب الاصالة العربية 101
102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102
103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103
104 حزب التصحيح الوطني (تصحيح) 104
105 تجمع الايادي المخلصة 105
106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106
107 حزب كادحي كوردستان 107
108 حزب الانتماء الوطني 108
109 حزب الامانة 109
110 حزب الفدرالية الوطنية 110
111 حزب تقدم 111
112 حركة الشباب للتغير 112
113 حركة العدل والاحسان 113
114 الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم 114
115 حزب الشعب للإصلاح 115
116 حركة الصادقون 116
117 تيار السلم الوطني 117
118 المجلس القومي الكلداني 118
119 تجمع البناء والاصلاح 119
120 تيار الوسط 120
121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121
122 كلنا العراق 122
123 اتحاد صلاح الدين 123
124 الخيار العربي 124
125 حركة البشائر الشبابية 125
126 حركة الوفاء العراقية 126
127 حزب الحوار والتغيير 127
128 حركة الاغلبية الوطنيه 128
129 تجمع الشبك الديمقراطي 129
130 حركة الجهاد والبناء 130
131 تجمع اخيار العراق 131
132 كتلة الاستقرار 132
133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133
134 حزب العروبيون 134
135 كوران ( التغيير) 135
136 حزب الثبات العراقي 136
137 حزب الحوار الفيلي 137
138 تيار الابرار الوطني 138
139 حركة حريه مجتمع كردستان 139
140 حركة العراق الاسلامية 140
141 حركة النور-الانتفاضه والتغيير 141
142 وطني اولاً 142
143 تيار ولائيون الاسلامي 143
144 الحركة المدنية الوطنية 144
145 حزب تجمع رجال العراق 145
146 حزب الترقي والاصلاح 146
147 حزب الارادة التركمانية 147
148 تجمع الاتحاد الفيلي 148
149 حزب العراق للاصلاح 149
150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150
151 تجمع امناء بلدنا 151
152 تيار احرار الشبك 152
153 الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق 153
154 الحزب الشيوعي الكردستاني_العراق 154
155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155
156 تجمع صوت الجماهير 156
157 كتلة معا للقانون 157
158 كتلة باب العرب 158
159 حزب البصمة الوطنية 159
160 تجمع عراق المستقبل 160
161 حزب الهيبة الوطنية 161
162 كفاءات مدنية 162
163 امة انصار الحق 163
164 حركة كفى 164
165 كتلة النصر والاصلاح 165
166 حركة عطاء 166
167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 تم حل الحزب
168 جماعة العدل الكوردستانية/العراق 168
169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169
170 الاستقامة الوطني 170
171 تجمع العزة الوطني 171
172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172
173 حزب الحرية الوطنيه 173
174 المبادرة الوطنية (موطني) 174
175 الكتلة العراقية الحرة 175
176 الراية العربية 177
177 تجمع عراقيون للتغيير 178
178 المشروع الوطني العراقي 179
179 تجمع النهضة والبناء 181
180 جبهة الوحدة الوطنية 182
181 حزب التقدم المدني الحر 183
182 حزب الحريه والتقدم 184
183 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187
184 بيارق الخير 189
185 التجمع الوطني التقدمي 190
186 حزب امل الرافدين 191
187 حزب اليقين الوطني 192
188 حراك الجيل الجديد 193
189 تجمع برلمان الشعب 194
190 معاهدون 195
191 عراق الارض 196
192 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197
193 التيار الثقافي الوطني 198
194 تجمع الوحدة العراقية 199
195 تيار عراق التغيير الوطني 201
196 جبهة الصالحون 202
197 حزب المهنيين للاعمار 203
198 تجمع صفاء العراق 204
199 دعاة العراق لدعم الدولة 205
200 تجمع القبة البيضاء 206
201 حزب الارتقاء 207
202 حركة أنصار الولاية 208
203 حزب الثقة 209
204 تجمع تربويون 210
205 حزب اهالي الشرقاط 211
206 حزب العمل التقدمي الديمقراطي 212
207 تجمع كوادر حزب الله القدامى 213
208 تجمع الصحوة الوطني 214
209 حركة الفكر الاصيل الاسلامية 215
210 تيار الاعيان 216
211 حزب الامة العراقية 217
212 حركة العدل والاصلاح العراقي 218
213 حزب الايثار العراق 219
214 حركة واعدون 220
215 تيار التحدي 221
216 حركة الوفاء التركمانية 222
217 حركة همم 223
218 تجمع العزم 224
219 حزب ناشطون 225
220 تجمع السند الوطني 226
221 التصدي 227
222 تيار وطنيون 228
223 حركة عهدُ الله 229
224 حركة 25اكتوبر 230
225 حركة إنجاز 231
226 تحالف الاقتصاد العراقي/اقتصاديون 232
227 جبهة النضال الديمقراطي 233
228 تيار الفراتين 234
229 حركة بلادي الوطنية 235
230 المحافظون 236
231 حركة وعي الوطنية 237
232 حركة بداية 238
233 حزب الفجر الصادق 239
234 تيار المرحلة 240
235 الارتباط الوطني الديمقراطي 241
236 اشراقة كانون 242
237 قادمون 243
238 حزب الازدهار الوطني 244
239 واثقون 245 مشروطة
240 تجمع الفاو زاخو 246 مشروطة
241 حركة إمتداد 247 مشروطة
242 تجمع أقتدار وطن 248 مشروطة
243 حزب الوارثون الاسلامي 249 مشروطة
244 تجمع ابناء الوسط والجنوب 250 مشروطة
245 الوئام العراقي 251 مشروطة
246 الكتلة الصدرية 252
247 المنقذون 253 مشروطة
248 تيار بناة العراق 254 مشروطة
249 تيار المد العراقي 255 مشروطة
250 تيار الكلمة 256
251 تجمع تشرين الوطني 257
252 المنتج الوطني 258
253 حزب النخبة 259
254 حركة حسم للاصلاح 260
255 حزب العمال العراقي 261 مشروطة
256 حزب التعايش السلمي 262 مشروطة
257 حزب الميدان التركماني العراقي 263 مشروطة
258 تيار الحضارة 264 مشروطة
259 حركة نازل أخذ حقي الديمقراطية 265 مشروطة
260 التجمع الوطني لأهل العراق 266 مشروطة
261 الحزم الوطني 267 مشروطة
262 التيار الاجتماعي الديمقراطي 268
263 البيت الوطني 269 مشروطة
264 الحركة الاسلامية في كوردستان العراق 270
265 كتلة التضحية الوطنية 271 مشروطة
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