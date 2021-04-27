تسجيل ظريف المسرب.. الحكومة تعتقد أنها

2021/04/27 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني التحقيق في "مؤامرة" نشر التسجيل الصوتي العائد لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والذي أثار تسريبه جدلا واسعا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء.

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