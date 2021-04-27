الرشيد يضع شرطا جديدا لقروض الشراء في بسماية

2021/04/27 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

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حدد مصرف الرشيد، الثلاثاء، شرطا جديدا لمنح قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية لغير الموظفين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (27 نيسان 2021) انه "تم اضافة شرط الكفيل لغير الموظفين لوجود تلكئ وعدم الالتزام بدفع الاقساط من قبل المستفيدين السابقين".

واوضح البيان، ان "التعليمات السابقة تضمنت منح قرض الشراء بدون كفيل".

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