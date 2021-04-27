الحكيم وظريف يؤكدان ضرورة اعتماد التهدئة والحوار لحل الخلافات في المنطقة

2021/04/27 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة انتهاج التهدئة واعتماد الحوار لحل الخلافات عبر جلوس الجميع على طاولة حوار حقيقي لإنهاء الأزمات.

وقال الحكيم خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الشأن الإقليمي والدولي قال إن العراق منفتح على محيطه الإقليمي والدولي وحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع بما يحفظ مصالحه وسيادته مشيرا الى أن الانتخابات العراقية المقبلة تعد فرصة لتغيير الواقع العراقي والدفع باتجاه استقرار شامل في البلاد.

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