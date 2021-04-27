السليمانية..التصويت على تشكيل مجلس بلدي جديد

2021/04/27 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة السليمانية، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تشكيل مجلس بلدي جديد لمحافظة السليمانية.

وقال آزاد حمه امين رئيس مجلس محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: اليوم صوتنا على تشكيل مجلس بلدي جديد لمحافظة السليمانية حسب المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 2009/ قانون مجالس محافظات اقليم كوردستان، وبالاعتماد على المادة الثانية من نظام الداخلي لمجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2019.

واضاف: ان المجلس البلدي الجديد يتالف من 13 عضوا، رئيس ونائب للرئيس و11 عضوا، وسيقوم المجلس البلدي بمراقبة اداء ونشاطات جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

واوضح: منذ سنوات عديد لم يتم انتخاب المجلس البلدي لمحافظة السليمانية واليوم تمكنا من حسم هذا الامر وانتخاب مجلس بلدي جديد، مشيرا الى المجلس البلدي الجديد لن يضم اي شخص من الاعضاء السابقين للمجلس البلدي جميع الاعضاء هم جدد.

واشار الى ان انتخاب المجلس البلدي خطوة مهمة لتعزيز نظام اللامركزية الادارية والمالية في محافظة السليمانية، وان هذا المجلس سيعمل لمدة 4 سنوات، واعضاء هذا المجلس انتخبوا بناء على ترشيح وزارة البلديات.

PUKmedia خاص

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