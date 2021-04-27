إرتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

2021/04/27 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط الاتحادية ارتفاع نسب التضخم الشهري والسنوي في العراق، وذلك حسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان "معدل التضخم الشهري ارتفع خلال شهر اذار الماضي بنسبة (0.7%) بالمقارنة مع شهر شباط الذي سبقه، وارتفاع التضخم السنوي بنسبة(4.3%)".

وأضاف أن "معدل التضخم ارتفع خلال الخمسة أشهر الماضية( تشرين الثاني ٢٠٢٠- اذار ٢٠٢١) بنسبة (5.6%)".

وأشار إلى "ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (2.2%) خلال شهر اذار الماضي، كما سجلت اسعار قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً، بنسبة (2.4%)، فيما سجلت اسعار قسم السكن انخفاضا بنسبة(0.2%)".

وتابع أن "اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا بنسبة(1.6%)، فضلاً عن ارتفاع اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة(0.3%)، إضافة إلى ارتفاع اسعار قسم الصحة بنسبة (0.4%)، نتيجة ارتفاع اسعار الادوية".

وذكر أن "قسم النقل ارتفعت أسعاره بنسبة (0.2%)، فيما سجلت أسعار قسم الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة (2.1%) نتيجة انخفاض أسعار تذاكر السفر، فضلاً عن ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.2%)، وانخفاض أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة، بنسبة (0.6%) نتيجة انخفاض أسعار الذهب في عموم العراق".

PUKmedia / وكالات

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