فيديو يكشف الحقائق عن مركز الشفاء 4 قرب ابن الخطيب بعد فاجعة الحريق

2021/04/27 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل وكالة نون الخبرية ان مركز

الشفاء 4 الواقع قرب مستشفى ابن الخطيب

الذي تعرض الى حريق هائل بداية الاسبوع

الحالي اخذ يستقبل المصابين بالحادثة

الاخيره نافيا وجود اي حريق في بناية

المركز حسب ما ر

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