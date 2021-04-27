رئيس الاتحاد الإماراتي: نضع كل إمكاناتنا في خدمة الكرة العراقية

2021/04/27 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن الرياضة في العالم، تمر بتحديات كبيرة في هذا الوقت، خاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى.

وأضاف إنه لا يمكن التغلب على التحديات، إلا بمزيد من التعاون والتكاتف، وتنشيط المبادرات والأفكار الخلاقة، لأن التعاون يعبد طريق النجاح ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح: “كانت بطولة كأس الخليج العربي، واحدة من أبرز المنافسات في المنطقة، وكانت تحظى بمتابعة جماهيرية رائعة، والمنافسة فيها كانت مثيرة، ولها قيمة لدى الجماهير الخليجية”.

وزاد: “كما أن هذه البطولة المميزة، كانت رابطا يدعم التعاون والتآلف، وكانت تشكل عرساً خليجياً ممتعاً بقيت أحداثه خالدة في أذهان أهل الخليج العربي”.

وقال: “علينا جميعا أن نعمل على إعادة الروح إلى هذه البطولة، لأنها تحمل هويتنا الخليجية المشتركة، لذلك نحن في حاجة إلى العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وتابع: “علينا أن نقف مع أي دولة تحظى بشرف استضافة هذا الحدث الخليجي الكروي، لأن بطولة الخليج باتت تمثل هويتنا، واتحاد الإمارات لكرة القدم، يدعم وبقوة ملف العراق لاستضافة (خليجي 25)”.

وأضاف: “نحن سعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة، بعدما جاءت الموافقة بالإجماع، ونأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي، وتلبي متطلبات الاستضافة”.

وأكمل: “جمهور بلاد الرافدين توّاق لهذه البطولة الغالية، وهو جمهور رياضي بامتياز، كما أنه أهم أسرار نجاح الكرة العراقية وتطورها، والعراق مهد الحضارات وبلاد العلم والمعرفة”.

وبارك الشيخ راشد، للعراق هذا النجاح، مؤكداً ثقته في إقامة بطولة استثنائية، لافتاً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم، يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية، لدعمه من أجل رفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.

وكان الشيخ راشد، قد شارك في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، واتحادي العراق واليمن.



وحضر الاجتماع أيضاً، حميد أحمد الطاير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي، ومحمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد خلال بطولة (خليجي 24) بالدوحة عام 2019، وتقرر استضافة العراق (خليجي 25)، في مدينة البصرة.

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