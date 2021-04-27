تحديد منافسي لبنان والعراق بتصفيات كأس العالم لكرة الصالات

2021/04/27 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقعت قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات، منتخب العراق في مواجهة مع تايلاند، في حين سيلعب لبنان مع فيتنام.

وأجريت القرعة صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث بثت مباشرة على قناة الاتحاد الآسيوي، بموقع يوتيوب.

وستلعب المباراة الأولى في 20 مايو/ أيار المقبل، في حين تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

وينضم المنتخبين الفائزين إلى إيران واليابان وأوزبكستان لتمثيل آسيا في بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات في ليتوانيا 2021.

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