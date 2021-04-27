2021/04/27 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا بشأن الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ضد الفنان محمد رمضان.وقالت النقابة، في بيانها، إن “مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية تؤكد أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المهن التمثيلية المصرية تصدر قرار بشأن شكوى إهانة إسماعيل ياسين المركز الخبري الوطني.

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