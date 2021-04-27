2021/04/27 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).