أنباء عن هجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي

2021/04/27 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جماعة "دراياد غلوبال" لأمن الملاحة إنها تلقت "تقارير غير مؤكدة" عن تعرض سفينة، ربما تكون السفينة "أن.سي.سي الدمام"، للهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

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