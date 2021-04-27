مسؤول حكومي يصف قوات الرد السريع بـ’’العلامة الفارقة’’ خلال عملية الوقف بديالى

2021/04/27 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، أن أوامر عليا وجهت بإطلاق عملية أمنية لتأمين سبع قرى في محافظة ديالى، فيما وصف قوات الرد السريع بـ"العلامة الفارقة" خلال تلك العمليات.

وقال مدير ناحية العبارة (17 كم شمال شرق بعقوبة)، شاكر التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عملية الوقف الأمني مستمرة في تعقب خلايا داعش في يومها الرابع".

وأضاف، أن "القوات الأمنية بدأت بالتوغل في بساتين 7 قرى في محيط ناحية العبارة ضمن حوض الوقف لتعقب خلايا داعش وضبط مضافاة التنظيم وانهاء اي انشطة لها".

وأوضح التميمي، أن "عملية الوقف حققت نتائج في ضبط مضافات وتفكيك عبوات ناسفة وهي مستمرة في تمشيط مناطق واسعة"، لافتا إلى أن "العملية ستعقبها محاور أخرى من ناحية اعادة الانتشار وإقامة أحزمة أمنية حول القرى لتفادي تكرار الخروقات التي تؤدي الى نزيف الدماء".

وأشار، المسؤول الحكومي، إلى أن "راس الرمح في عملية الوقف هي قوات الرد السريع التي وصلت قبل يومين من بغداد باوامر امنية عليا".

ودعا الى "ضرورة اعتماد مبدأ الامن المستدام من خلال انهاء الفراغات بشكل نهائي وتنشيط البعد الاستخباري في كشف هوية الخلايا النائمة وداعميهم من اجل إغلاق صفحة مريرة مرت بها قرى الوقف لمدة سنوات طويلة".

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