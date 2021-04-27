2021/04/27 | 12:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يلاقي تشيلسي في لقاء من الطراز الرفيع

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني، ضد تشيلسي الإنجليزي، والتي تقام على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

يسعى الفريقين للحصول على نقاط اللقاء قبل مواجهة العودة التى تقام في 5 آيار، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وتأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الـَ16، قبل عبور ليفربول في ربع النهائي.

وفي المقابل تصدر نادي تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الـ16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة، على رأسها سيرجيو راموس، وفالفيردي لإصابة الأول بفيروس كورونا، ومخالطة الثاني لأحد المصابين، كما يغيب ميندى وفاسكيز للإصابة.

فيما عاد توني كروس لتدريبات الفريق، ومن المتوقع أن يقود خط وسط “الملكي” في المباراة.

وغاب توني كروس عن آخر 3 مباريات خاضها ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، وتدرب منفرداً في صالة الألعاب الرياضية، وذلك رغم عدم وجود إصابة واضحة، وإنما كان يعاني من إجهاد عضلي عاد بعده للانتظام في تدريبات “الملكي”.

ويتفوق نادي تشيلسي في عدد مرات الفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بواقع 7 مواجهات، وتعادلين، وخسارة واحدة، بينما حقق ريال مدريد الانتصار في 6، والتعادل في مواجهتين، وخسارة مثلها.

كما استطاع تشيلسي تسجيل 19 هدفاً، بينما أحرز ريال مدريد 18، ما يؤكد مدى تكافؤ الفريقين.

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