الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية المدنية برئاسة إياد علاوي

2021/04/27 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن عدد من الشخصيات السياسية، الثلاثاء، تأسيس الجبهة الوطنية المدنية برئاسة اياد علاوي.

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وقالت الجبهة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، "الاعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية المدنية والتي تضم شخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ومتظاهرين سلميين ونشطاء سياسيين".

وبحسب البيان، "انتخبت اللجنة التحضيرية بعد سلسلة اجتماعات متواصلة، اياد علاوي رئيساً للجبهة كما اقرّت نظاماً داخلياً وميثاقاً لها يهدف بالاساس الى اصلاح العملية السياسية وتصحيح انحرافها".

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