2021/04/27 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ الحدودية لمنع ادخال اي مواد ممنوعة.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تطالب بتشديد الاجراءات لمنع ادخال اي مواد ممنوعة عبر المنافذ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تطالب بتشديد الاجراءات لمنع ادخال اي مواد ممنوعة عبر المنافذ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تطالب بتشديد الاجراءات لمنع ادخال اي مواد ممنوعة عبر المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).