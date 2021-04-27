أسعار النفط تتجاوز 66 دولاراً

2021/04/27 | 12:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند التي تعاني من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفايروس كورونا.

وانهى خام برنت تعاملات اليوم مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.05 دولارا للبرميل، بعد خسارة 0.7 بالمئة أمس الاثنين.

في المقابل، ارتفع الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 بالمئة ليسجل 62.31 دولارا للبرميل بعد نزوله 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

PUKmedia وكالات

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