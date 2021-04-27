وفد مكتب العلاقات يزور مدرسة مام جلال في بابل

2021/04/27 | 12:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثمينا للمبادرة الوطنية للحكومة المحلية في محافظة بابل بتسميه مدرسة ابتدائية في مركز مدينة الحلة بإسم الزعيم الخالد (مام جلال) وهذا دليل قاطع على المحبة والاعتزاز الذي يكنه ابناء الشعب العراقي وابناء بابل خصوصا لشخص مام جلال، زار المدرسة المشار اليها اعلاه ممثلا عن مكتب العلاقات العراقية عضو مكتب العلاقات عادل عزالدين الداوودي.

ونقل الداوودي لادارة المدرسة والهيئة التعليمية فيها تحيات واعتزاز الاتحاد الوطني الكوردستاني/ ومكتب العلاقات العراقية المتمثلة بمسؤولها الدكتور مجيد حمد امين واعضاء المكتب وسلم ادارة المدرسة هدية تقديرية متواضعة بإسم مكتب العلاقات وهي عبارة عن كومبيوتر مكتبي حديث تعبيرا عن جهودهم المخلصة بادارة العملية التربوية التي هي عماد تقدم الشعوب علما تم مفاتحة مديرية العامة لتربية بابل وحضر ممثل عنهم.

وفي نهايه الزيارة شكرت ادارة مدرسة (مام جلال الابتدائية) وهيئتها التعليمية مكتب العلاقات العراقية على مبادرتهم هذه وهتفوا بصوت واحد بان الزعيم (مام جلال ) كان رئيسا وزعيما لكل العراقيين.

PUKmedia / إعلام مكتب العلاقات في بغداد

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