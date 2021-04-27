حلم اللقب السادس يجبر رونالدو على قرار مصيري

2021/04/27 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما يزال الغموض يغلف مستقبل النجم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في ظل الشكوك حول إمكانية قبوله بالبقاء مع بيانكونيري، وسط تراجع الفريق ومحدودية طموحاته في الموسم المقبل.

ومنذ خروج “السيدة العجوز” من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، بدأت الشائعات تطارد نجم ريال مدريد السابق، بشأن مستقبله في يوفنتوس.

ووضعت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية السيناريوهات المحتملة لرونالدو في الفترة المقبلة، مؤكدة في تقرير لها إن الرحيل عن يوفنتوس ربما يكون الخيار الواقعي لـ “الدون”.وأوضحت الصحيفة، أن خروج يوفنتوس المبكر من دوري الأبطال وكذلك خروجه من المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، مع تعقد موقف الفريق في التأهل للبطولة القارية في الموسم المقبل، يدعمان تلك الفكرة.

أما السبب الثاني، فيتعلق بعدم قدرة يوفنتوس على دفع راتب رونالدو في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت إن رونالدو لن يقبل في الموسم المقبل أن يقوم بدور “المتفرج” بشأن دوري الأبطال في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المركز الذي قد ينتهي إليه يوفنتوس هذا الموسم.

وعلقت: “بعمر 36 عاما ومهما كان خارقا فلن يكون أمام رونالدو العديد من الفرص ليحصد لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيكون عليه النظر باهتمام لإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان”.

وأشارت إلى أنه على الجانب الاقتصادي “ربما يضطر رونالدو للتنازل قليلا عن تطلعاته المالية، لا سيما في ظل صعوبة الحصول على امتيازات ضريبية في فرنسا وإنجلترا كما هو الحال في إيطاليا”.

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