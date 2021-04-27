2021/04/27 | 12:54 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التخطيط: الفقر المدقع لم يتجاوز الـ2% من نسبة الفقر بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 12:54.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: الفقر المدقع لم يتجاوز الـ2% من نسبة الفقر بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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