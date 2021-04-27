2021/04/27 | 13:27 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج باب الويب العناوين التالية: غضب واسع على المنصات العراقية بعد حادثة مستشفى الخطيب، الصحة العالمية توقف برنامج كاميرا خفية في تونس لهذا السبب، حملة ضد محمد رمضان بعد وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، ما علاقة مهندس فلسطيني بالمريخ، وإماراتية تنافس الرجال على عالم إصلاح السيارات.

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