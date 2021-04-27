مفوضية الانتخابات تدعو للاستفادة من الفترة المتبقية لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين

2021/04/27 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين.

وذكر المجلس في بيان أنه “في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه”.

واضاف ان “المفوضية تدعو التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير (1/5/ 2021)”.

وبين المجلس، أن “المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع”.

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