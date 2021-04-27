شرطة ديالى تعلن تحرير مختطف وإلقاء القبض على احد خاطفيه

2021/04/27 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على احد خاطفيه بعد أن اقتادهُ من العاصمة بغداد الى محافظة ديالى.

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد باختطاف مواطن من سكنة محافظة بغداد واقتيادهُ الى محافظة ديالى تم تشكيل فريق عمل أمني مشترك، حيث تم مسك مداخل ومخارج المحافظة، إذ تمكن الفريق من تحرير المختطف واستعادة سيارته المسروقة وإلقاء القبض أحد خاطفيه في مدينة بعقوبة خلال وقت قياسي بأقل من ثلاث ساعات من اختطافه".

واضاف انه "تم تقديمهُ للعدالة بعد إكمال الإجراءات التحقيقية في الحادث".

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