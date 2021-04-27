وفاة ملاكم أردني بعد إصابته في نزال خلال بطولة العالم للشباب

2021/04/27 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب، راشد صويصات، في بولندا، متأثراً بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان لها، اليوم الثلاثاء.

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