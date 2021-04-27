انفجار جديد يستهدف رتلاً متعاقداً مع التحالف الدولي في الديوانية

2021/04/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني في الديوانية، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، بأن انفجاراً ثانياً استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي، ضمن حدود المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع إلى التحالف الدولي ضمن حدود محافظة الديوانية".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية عن انفجار العبوة الناسفة، لم تشهد تسجيل خسائر بشرية أو أي أضرار مادية".

وفي وقت سابق من اليوم، انفجرت عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي تابع إلى التحالف الدولي، في محافظة البصرة.

وكان المتحدث المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، قد غرد بخصوص استهداف قوافل الدعم اللوجستي التابعة له في العراق.

وقال ماروتو في تغريدته عبر تويتر، "هناك اعتقاد خاطئ بأنّ داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق.



إنّ هذا ليس صحيحاً".

وأضاف، "فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين".

يشار الى أن قوافل الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في العراق تتعرض الى استهداف بين فترة واخرى بالعبوات الناسفة.

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