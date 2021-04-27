المفوضية توجه نداءً جديداً لتسجيل الأحزاب والمرشحين: جدول العمليات لا يحتمل التغيير

2021/04/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، نداءً جديداً من أجل تسجيل الأحزاب والمرشحين، المقررين خوض الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما أكدت أن جدول العمليات لا يتحمل التغيير في مراحله.

وذكر مجلس المفوضين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي تشدّد المفوضية على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، فإنها تدعو التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير (1/5/ 2021)".

وأوضح البيان، أن "المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع".

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