خليجي 25.. فرحة بصرية والهيأة التطبيعية تكشف التحدي الأكبر والاستعدادات للبطولة

2021/04/27 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الهيأة التطبيعية لكرة القدم، شامل كامل، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات والتحضيرات الخاصة باستضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال كامل في تصريح لـ (بغداد اليوم): "يجب تضافر جميع الجهود من وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم، والإدارة المحلية لإنجاح هذا الحدث الهام، الذي يعتبر نقطة تحول في الواقع الرياضي، والبوابة لعودة العراق إلى مكانته باستضافة البطولات وتنظيم الأحداث الرياضة".

وأضاف، أن "ملعبين خُصصا لإقامة البطولة، هما ملعب جذع النخلة سعة 65 ألف متفرج، وملعب الميناء 30 ألف متفرج، فضلاً عن وجود ملعب للتدريب بسعة 10 آلاف متفرج وملاعب تدريب أخرى".

وأشار كامل إلى أن "التحدي الأكبر إكمال إنجاز ملعب الميناء حيث بلغت نسبة الإنجاز 85 %، الذي وعد وزير الشباب بإنجازه في 15 أيلول، كما يتم العمل على إكمال النواقص في ملعب جذع النخلة، والفنادق في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة".

وتابع، أن "الوزارة بدأت العمل من الآن على رفع الحظر عن 6 ملاعب في مختلف المحافظات العراقية، وبدأ الاستعداد لزيارة مفتشي الفيفا لغرض رفع الحظر"، لافتاً إلى أن "3 ملاعب في ميسان والبصرة وأربيل، حققت الهدف ورُفع الحظر عنها".

وتصدر هاشتاك #خليجي25_بصراوي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر فيه أهالي البصرة عن سعادتهم باختيار مدينتهم لتنظيم هذا الحدث الهام.

وعبر أهالي البصرة عن استعدادهم لاستقبال القادمين إلى المحافظة خلال البطولة في منازلهم دون الذهاب إلى الفنادق.

واختارت الجمعية العمومية لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، مدينةِ البصرة، لاستضافةِ الحدثِ الكروي بداية العام المقبل، لتكون ثاني استضافة للعراق للبطولة بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد.

وكانت النسخة السابقة من البطولة، خليجي 24، جرت في قطر عام 2019 فازت بها البحرين بتفوقها على السعودية في المباراة النهائية 1-0.

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