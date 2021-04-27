مفوضية الانتخابات توجه دعوة للتحالفات والاحزاب

2021/04/27 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، دعوة للتحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين للتسجيل في موعد اقصاه الاول من ايار، فيما اشارت الى انها تواصل خطواتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير.

وقال مجلس المفوضين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، ندعو التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الاول من ايار المقبل".

واكدت انها "تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع".

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