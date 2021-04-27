2021/04/27 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، الأحزاب والسياسيين، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مجلس المفوضين في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، إنه "في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه".

وأضاف البيان، "وتدعو المفوضية، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير (1/5/ 2021)".

وتابع، أن "المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيام على غلق باب التسجيل.. نداء ’نهائي’ من مفوضية الانتخابات إلى الأحزاب والسياسيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيام على غلق باب التسجيل.. نداء ’نهائي’ من مفوضية الانتخابات إلى الأحزاب والسياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).