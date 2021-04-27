قصة الولايات المتحدة (27) – الحرب الباردة - محمد زكريا توفيق

2021/04/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الحرب الباردة الولايات المتحدة كانت أقوى دولة على وجه الأرض في عام 1945.



مصانعها تنتج نصف انتاج العالم من السلع.



لديها أكبر سلاح طيران وأكبر بحرية في العالم.



الدولة الوحيدة في ذلك الوقت التي كان لديها قنابل ذرية.بعد الولايات المتحدة، يأتي الاتحاد السوفيتي.



الجنود السوفييت هم سادة كل أوروبا حتى منتصف ألمانيا.



بعد طرد جنود هتلر، قاموا بمساعدة الشيوعيين على قلب الحكومات غير الشيوعية ب ......





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