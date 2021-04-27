ليون تروتسكي روزنامة الثورة العمالية فى روسيا 1917.ترجمة:عبدالرؤوف بطيخ - عبدالرؤوف بطيخ

2021/04/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ الجدول الزمني للثورة (1)"بالطبع هذا غير ممكن.



إنها فقط القطارات التي تبدأ في أوقات معينة ، وحتى أنها لا تبدأ دائمًا ...



"-1دقة التفكير ضرورية في كل مكان ، وفي مسائل الإستراتيجية الثورية أكثر من أي مكان آخر.



ولكن بما أن الثورات لا تحدث كثيرًا ، المفاهيم الثورية وعمليات التفكير تصبح رديئة ، وتصبح خطوطها العريضة غامضة ، وتثار الأسئلة وتحل بطريقة ما.



أطلق موسوليني "ثورته" (أي ، ثورته ا ......





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