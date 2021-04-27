من تجرأ وانتقد رزكار والديموقراطية؟ - قاسم علي فنجان

2021/04/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان وانتبهنا بعدما زال الرحيق....



وافقنا ليت انا لا نفيقفي غفلة من الزمن "الغافل"، وفي لحظة "تاريخية" مهمة، وبدون ان يشعر أحد، قام السيد توما حميد بنقد طرح قدمه السيد رزكار عقراوي (رزكار عقراوي والدوران في مرحلة -المكارثية-!) كانت هذه المقالة بمثابة الصاعقة، ليس على رأس رزكار عقراوي، فالرجل الى الان لم يتكلم، لكنها جاءت على رؤوس شلة الديموقراطيين، من الذين يحبون مفردات "سماحته، فضيلته، سيدنا، شيخن ......





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