هل ستتأثر صادرات العراق النفطية إلى الهند بعد انتشار كورونا؟

2021/04/27 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بعد انتشار فيروس كورونا في الهند، وهو ثالث اكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، إلى تضرر العراق والسعودية نتيجة إجراءات تعطيل الاقتصاد لمواجهة كورونا.

وكانت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، قالت لـ"الاقتصاد نيوز" في وقت سابق، وتابعت "نؤكد على استمرار العراق بالاستحواذ على الحصة السوقية الاكبر بتصدير النفط الخام الى السوق الهندي وبنسبة (25%) من واردات الهند النفطية لعام 2020.

وأضافت أنه بحسب هذه البيانات فأن العراق نجح بأن يكون المورد الاول للنفط الخام للسوق الهندي للعام الماضي ليحتل المركز الاول عالمياً وللعام الرابع على التوالي متجاوزاً بذلك كل الدول الرئيسية المنتجة للنفط الخام في منطقة الشرق الاوسط والعالم.

ووفقا للمعطيات، فان الصادرات النفطية العراقية إلى الهند قد تتضرر بشكل كبير جدا، نتيجة إجراءات فرض حظر التجوال في الهند وتعطيل الطيران التي جاءت بعد تسجيل معدلات خطرة في عدد الإصابات والتي تجاوزت 200 الف إصابة في اليوم.

يصدر العراق اكثر من 70٪ من نفطه إلى دول الهند والصين وكوريا الجنوبية.

وقال الاقتصادي، محمد عادل، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن النفط العراقي، حتما سيتضرر من إجراءات كورونا في الهند، لان القيود ستؤثر على عمل المصافي الهندية"، مشيرا إلى أن المصافي قد لا تستطيع خزن مزيد من النفط.

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