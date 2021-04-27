2021/04/27 | 13:49 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فائق بشأن استقطاع الرواتب: لست شرطية لأُحضر حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 13:49.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق بشأن استقطاع الرواتب: لست شرطية لأُحضر حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق بشأن استقطاع الرواتب: لست شرطية لأُحضر حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق بشأن استقطاع الرواتب: لست شرطية لأُحضر حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).