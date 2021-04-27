2021/04/27 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة حطّم الحذاء الرياضي “كاني ويست سنيكرز” الخاص بمغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست، البيع الخاص بالمزاد العلني للأحذية الرياضية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي.وقد قامت منصة الاستثمار في الأحذية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حذاء يباع بمبلغ 1.8 مليون دولار ويحطم الرقم القياسي المركز الخبري الوطني.

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