تعليق “مريب” من الصحة حول تطورات الشخص “المشتبه اصابته بكورونا الهندية”: فيروس لايظهر بأجهزة الفحص

2021/04/27 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شخصت وزارة الصحة اعراض اصابة وبائية لمواطن في ذي قار قادم من الهند قالت انها قد تكون محتملة لسلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة فيما اشارت الى ان ذلك ليس مؤكدا على وجه الدقة حتى الان، فيما بينت الوزارة ان مختبر فحص السلالات سيدخل الخدمة خلال الشهرين المقبلين، ولايمكن تحديد السلالة الغريبة في الوقت الحالي.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي ان الشخص المصاب رجل سبعيني وصل الى محافظة ذي قار ولديه اعراض بالإصابة وتم اجراء الفحوصات اللازمة له وظهرت المسحة سالبة، الا انه تم التعامل معه كمصاب ليتم بعدها تشخيص الحالة لمعرفة ما اذا كان مصابا بسلالة كورونا الهندية الجديدة ام لا، منوها الى انه تم حجر الملامسين له واتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أشار عبد الأمير الى انه ليس لدى وزارة الصحة أي مختبرات تحدد نوع السلالة المعروفة بالهندية منوها الى ان هناك المختبر المركزي هو من يحدد نوع السلالة ان كانت غريبة ام لا.

وأضاف ان من ميزات السلالة الهندية الجديدة لفيروس كورونا هي انها قد لا تظهر بفحص الـ pcr وتمتاز بضراوة اكبر وسريعة الانتشار، مشيرا الى ان مختبر فحص السلالات سيدخل الخدمة خلال شهر ايار او حزيران.

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