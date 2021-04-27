فرنسا: تنظيم خليجي 25 في البصرة سيعيد العراق للمشهد الرياضي الإقليمي

2021/04/27 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت السفارة الفرنسية في بالعراق، ان تنظيم خليجي 25 في البصرة سيعيد العراق للمشهد الرياضي الإقليمي.

وذكرت السفارة في تغريدة على “تويتر”، “خالص التهاني و التبريكات تبعثها سفارة فرنسا في بغداد للعراق بمناسبة اختيار البصرة لتنظيم بطولة الخليج”.

واضافت ان “هذا الحدث الرياضي الكبير جاء ليؤكد عودة العراق للمشهد الرياضي الإقليمي.



كل التوفيق لاسود الرافدين”.

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