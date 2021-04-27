المرور بصدد فتح شارع رئيسي وسط بغداد مغلق منذ سنوات

2021/04/27 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستتخذ إجراء جديداً لمنع الفساد والمساومات، فيما أكدت أنها بصدد فتح شارع رئيسي وسط بغداد مغلق منذ سنوات.وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية إن “مديرية المرور العامة، رفعت مذكرة إلى وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، من أجل أخذ الموافقات القانونية لرفع الحجز الالكتروني، لمنع شبهات الفساد والمساومات من قبل النفوس الضعيفة”.وأضاف اللواء إسماعيل أن “بعض الشركات المتكدسة في دوائر مرور الحسينية والتاجيات والغزالية، سيتم تحويلها الى مديرية مرور الرستمية، لكي يتساوى العمل”، مشيراً الى أن “التسجيل لأول مرة سيكون في الرستمية”.وبشأن الدوام في دوائر المرور، أكد اسماعيل أن “دوام دوائر المرور سيستمر صباحاً ومساءً”، لافتاً إلى أن “مكبس طباعة اللوحات سيدخل العمل قريباً في موقع الرستمية”.وتابع أن “مديرية المرور طلبت من وزارة الصحة، تهيئة كادر طبي في الدوامين الصباحي والمسائي في كل المواقع”، لافتاً الى أن “هناك مفرزة طبية في موقع الرستمية، وستكون هناك مفارز قريباً في دائرتي الحسينية والتاجيات أيضاً”.وبشأن الشارع المغلق أمام مديرية المرور قرب تقاطع ملعب الشعب، لفت الى أنه “سيتم فتح هذا الشارع قريباً بجهد مروري وبدعم الحشد الشعبي وسيعود كما كان في السابق أمام حركة العجلات”.

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