2021/04/27 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية،اليوم الثلاثاء، عن مخطط لادخال عوائل تنظيم داعش إلى العراق عبر الحدود السورية.وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “لجنة الامن ناقشت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تكشف مخططاً بشأن “عوائل داعش” وتحدد آلية لايقافهم المركز الخبري الوطني.

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