2021/04/27 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سينس أليرت" العلمي موضوعا حول العوارض الجانبية للقاح كورونا، وقال إن "معظم اللقاحات لها آثار جانبية ولقاحات كورونا لا تختلف عنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يحسم الجدل بشأن عدم ظهور عوارض جانبية بعد تلقي اللقاح عند البعض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يحسم الجدل بشأن عدم ظهور عوارض جانبية بعد تلقي اللقاح عند البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).