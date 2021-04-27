حزب ارتبط اسمه بالكاظمي ينسحب من سباق الانتخابات المبكرة

2021/04/27 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن ’’تيار المرحلة’’ الذي ارتبط اسمه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، انسحابه رسمياً من سباق انتخابات تشرين الأول المقبلة، والتي ستجرى بشكل مبكر، وقبل موعدها المفترض في 2022.

وأكد القيادي في ’’تيار المرحلة’’ عبد الرحمن الجبوري، في حديث لـ (بغداد اليوم) انسحاب التيار من السباق الانتخابي.

وعن الأسباب، التي تداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بأنها نتيجة خلافات داخلية في التيار، قال الجبوري إن "المرحلة لم تجمد كتنظيم وعمل سياسي وأداة تغيير مجتمعي".

وأضاف: "نتطلع الى دور قوي وفعال في دعم واسناد الشخصيات المستقلة والتيارات الوطنية المشاركة بالانتخابات".

وقال الجبوري، إن "عملنا التنظيمي مستمر لكن ضيق الوقت وعدم توافقنا على الائتلافات حال دون ذلك".

وتابع: "ليس لدينا أزمة مالية ولا خلافات اطلاقاً".

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