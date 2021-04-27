منتخب العراق للصالات يواجه تايلند في الملحق المؤهل للمونديال

2021/04/27 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضعت القرعة، منتخبنا الوطني لكرة الصالات أمام منتخب تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم.

وذكرت لجنة الصالات بالهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنتخبين سيلعبان مباراتين ذهابا وإيابا في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار المقبل، لتحديد المنتخب المتأهل الى نهائيات كأس العالم".

وأضافت، أن "منتخبنا الوطني لكرة الصالات يدخلُ معسكراً إعدادياً داخلياً في محافظة النجف الأشرف، قبل المشاركة في الملحق المؤهل الى بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في بداية شهر أيلول المقبل".وأشارت إلى أن "المعسكر يبدأ من يوم السبت المقبل ويستمر لمدة سبعة أيام، ويتضمن تكثيفاً في البرنامج التدريبي للاعبين من خلال زيادة الوحدات التدريبية، وتقديم الإرشادات والنصائح الفنية لهم".

وأوضحت، أن "الجهاز الفني دعا 23 لاعبا، على أن يختار منهم 17 لاعبا لتمثيل العراق في هذه التصفيات".

ويشرف على المنتخب، المدرب هيثم بعيوي، يساعده كل من وميض شامل وعبد الرزاق أبو الهيل، وسالم عودة، وحسين شلال مدرباَ للحراس، بالإضافة إلى الإداري طالب حسين، والمعالج حبيب جبار، ومدير المنتخب علي عيسى.

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