200 هجوم على المصالح الإيرانية.. كيري يعلق على التسجيل المسرب لظريف

2021/04/27 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري ما ذكره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحادثة المسربة، أن كيري أبلغه بتنفيذ إسرائيل 200 هجوم على المصالح الإيرانية في سوريا.

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ودون كيري الذي يشغل حاليا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ، في تغريدة على تويتر أن تلك الروايات ”خاطئة بشكل لا لبس فيه"، وأن هذا "لم يحدث قط، سواء عندما كنت وزيرا للخارجية، أو منذ ذلك الحين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ودولية نشرت تسجيلا صوتيا مسربا، قال فيه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بين أشياء أخرى، أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت نحو 200 هدف إيراني في سوريا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية فإن ظريف أعرب عن صدمته من حديث كيري.

وقالت شبكة "فوكس نيوس" الأمريكية، إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات "خيانة لإسرائيل الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة، حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن".

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